Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Black Mirror
Seasons
Black Mirror All seasons
Black Mirror
18+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
60 minutes
Streaming service
Netflix
Series rating
8.3
Rate
15
votes
8.7
IMDb
Write review
All seasons of "Black Mirror"
Season 1
3 episodes
4 December 2011 - 18 December 2011
Season 2
3 episodes
11 February 2013 - 25 February 2013
Season 3
6 episodes
21 October 2016
Season 4
6 episodes
29 December 2017
Season 5
3 episodes
5 June 2019
Season 6
5 episodes
15 June 2023
Season 7
6 episodes
10 April 2025
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree