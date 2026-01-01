|Title
|Artist
|Time
|1
|Introduction
|Johan Testad
|1:26
|2
|Off to Work
|Johan Testad
|2:14
|3
|Looking for Kevin
|Johan Testad
|6:59
|4
|Maya Plays
|Johan Testad
|1:27
|5
|Beartown
|Johan Testad
|2:23
|6
|Maya & Kevin
|Johan Testad
|2:56
|7
|Amat vs. Bobo
|Johan Testad
|3:54
|8
|Benji
|Johan Testad
|1:24
|9
|After
|Johan Testad
|1:16
|10
|Devastated
|Johan Testad
|1:13
|11
|The Morning After
|Johan Testad
|1:34
|12
|Better
|Johan Testad
|2:33
|13
|Telling the Truth
|Johan Testad
|5:01
|14
|Everything’s Changed
|Johan Testad
|1:11
|15
|Amat’s Lie
|Johan Testad
|2:17
|16
|Lost
|Johan Testad
|4:14
|17
|Beartown II
|Johan Testad
|1:39
|18
|Are You OK?
|Johan Testad
|1:12
|19
|It’s Bad
|Johan Testad
|1:23
|20
|Dropped
|Johan Testad
|2:03
|21
|Going
|Johan Testad
|1:42
|22
|Maya Plays II
|Johan Testad
|0:58
|23
|Beartown III
|Johan Testad
|1:23
|24
|Painted Lady - Beartown Finale
|myie / Klas Åhlund
|4:21
|25
|The End
|Johan Testad
|2:47
|26
|Painted Lady
|myie
|4:10
|27
|Björnstads AIF
|Lasse Nyströmz Orkester / Pär Wiksten
|2:45