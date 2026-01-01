Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Biohackers Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Biohackers

  • Freiburg im Breisgau, Germany
  • Munich, Bavaria, Germany

Iconic scenes & Locations

Most of the university scenes are actually filmed at the real University of Freiburg.
Freiburg im Breisgau, Baden-Wurttemberg, Germany
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Studio
Bavaria Studios, Bavariafilmplatz 7, Geiselgasteig, Grunwald, Bavaria, Germany
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more