Kinoafisha TV Shows Big Little Lies Articles

Подруги, тайны и скелеты в шкафу: топ-5 сериалов, которые почти переплюнули «Отчаянных домохозяек» (а это уже подвиг)
Подруги, тайны и скелеты в шкафу: топ-5 сериалов, которые почти переплюнули «Отчаянных домохозяек» (а это уже подвиг) Похожих проектов сняли много, но зрителям понравились единицы.
12 August 2025 07:58
Кадры из сериалов «Отыграть назад» и «Мейр из Исттауна»
У каждого рейтинг выше 7.3 на IMDb: 5 сериалов, похожих на «Большую маленькую ложь» — в №4 тоже Николь Кидман Соседи, загадочные происшествия и скелеты в шкафу — здесь все на своих местах.
27 April 2025 12:19
