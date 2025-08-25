Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Better Call Saul
Articles
Статьи о сериале «Better Call Saul»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «Better Call Saul»
All info
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет
Одна из сцен в последней серии на такой итог вполне конкретно намекала.
Write review
25 August 2025 10:52
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
Как говорится, беда не приходит одна. Иногда она приходит с добром.
Write review
4 August 2025 15:13
Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга
Если вы без ума от криминальных драм, то проходите мимо.
1 comment
2 August 2025 19:05
Новый сериал создателя «Во все тяжкие» называется «Плюрибус»: для россиян слово звучит в новинку, но каждый американец поймет — объясняем название
Тут намеки и на политическую сатиру, и на возможный сюжет.
1 comment
27 July 2025 13:46
Джесси в тюрьме, Гудман на свободе: «Лучше звоните Солу» мог закончиться так, как «Во все тяжкие» и не снилось
Сразу несколько альтернативных версий финала: одни посмеяться, другие поплакать.
Write review
2 July 2025 20:03
«Во все девчачьи» или «Лучше звоните Мари»: у «Всех тяжких» может появиться сугубо женское продолжение
Постановщик до сих пор официально не отказался от идеи.
Write review
2 July 2025 19:05
Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка
Многие могли ее пропустить, а зря.
2 comments
1 July 2025 14:15
«Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов»
Рейтинг, с которым хочется спорить.
Write review
27 June 2025 14:44
У «Во все тяжкие» есть отвратительный спин-офф с рейтингом 2.8: фанаты предпочли его забыть, сериал даже хуже, чем «Эль Камино»
Задумка была хорошей, но реализация помножила труды авторов идеи на ноль.
2 comments
25 May 2025 07:00
Сказ о том, как Густаво построил империю: сериал про Фринга никогда не выйдет — причина в «Лучше звоните Солу»
AMC бы и рады снять еще один спин-офф и получить миллионы, но сами загнали себя в угол.
Write review
20 May 2025 09:25
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» — мимо кассы: 5 сериалов, в которых нет ни единого слабого сезона
Эти сериалы идеальны от начала и до конца.
9 comments
24 March 2025 13:46
«Есть искажения, но…»: опытный юрист назвал практически идеальные сериалы об адвокатах, и без «Сола» не обошлось
Конечно, это не значит, что шоу достоверны от начала до конца, но их все равно хочется хвалить.
Write review
23 March 2025 19:05
В финале «Лучше звоните Солу» была важная пасхалка: единицы заметили, что Ким показала Джимми
Объясняла, как героиня на самом деле относится к экс-возлюбленному.
Write review
12 March 2025 11:21
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree