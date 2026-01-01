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Kinoafisha TV Shows Berserk Seasons Season 2 Cast and roles

Season 2 Cast of the Series Berserk (2017)

"Berserk" cast All info
Hiroaki Iwanaga
Guts
Takahiro Sakurai
Takahiro Sakurai
Griffith
Toa Yukinari
Casca
Kaoru Mizuhara
Puck
Yōko Hikasa
Yōko Hikasa
Farnese
Ayana Taketatsu
Hiro Shimono
Hiro Shimono
Isidro
Kazuyuki Okitsu
Serpico
Chiwa Saitô
Schierke
Minako Kotobuki
Kenta Miyake
Kenta Miyake
Zodd
Satomi Arai
Ivalera
Sumi Shimamoto
Sumi Shimamoto
Flora
Yoshino Nanjo
Sonia Akio Otsuka
Akio Otsuka
Yuichi Nakamura
Yuichi Nakamura
Silat
Mitsuki Saiga
Mule Wolflame
Griffin Burns
Mule Wolflame
Kiyoyuki Yanada
Miyuki Sawashiro
Miyuki Sawashiro
Slan
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