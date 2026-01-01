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Season 2 Cast of the Series Berserk (2017)
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"Berserk" cast
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Hiroaki Iwanaga
Guts
Takahiro Sakurai
Griffith
Toa Yukinari
Casca
Kaoru Mizuhara
Puck
Yōko Hikasa
Farnese
Ayana Taketatsu
Hiro Shimono
Isidro
Kazuyuki Okitsu
Serpico
Chiwa Saitô
Schierke
Minako Kotobuki
Kenta Miyake
Zodd
Satomi Arai
Ivalera
Sumi Shimamoto
Flora
Yoshino Nanjo
Sonia
Akio Otsuka
Yuichi Nakamura
Silat
Mitsuki Saiga
Mule Wolflame
Griffin Burns
Mule Wolflame
Kiyoyuki Yanada
Miyuki Sawashiro
Slan
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