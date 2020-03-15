В 1 сезоне сериала «Белгравия» дочь бедного и безродного армейского интенданта София Тренчард влюбляется в наследника состоятельной аристократической семьи из самого престижного лондонского района Белгравия. Вскоре ее избранник погибает в битве при Ватерлоо, но выясняется, что девушка беременна. Она умирает во время долгих, мучительных родов, а малыш, оставшийся незаконнорожденным сиротой, отправляется по воле родственников в приемную семью. Но 25 лет спустя родной отец Софии Джеймс вновь появляется в Белгравии, сколотив немалое состояние. Он хочет найти внука и отомстить семейству, разрушившему его жизнь.