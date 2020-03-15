Menu
Belgravia 2020, season 1

Belgravia season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Belgravia Seasons Season 1

Belgravia 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Belgravia" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Белгравия» дочь бедного и безродного армейского интенданта София Тренчард влюбляется в наследника состоятельной аристократической семьи из самого престижного лондонского района Белгравия. Вскоре ее избранник погибает в битве при Ватерлоо, но выясняется, что девушка беременна. Она умирает во время долгих, мучительных родов, а малыш, оставшийся незаконнорожденным сиротой, отправляется по воле родственников в приемную семью. Но 25 лет спустя родной отец Софии Джеймс вновь появляется в Белгравии, сколотив немалое состояние. Он хочет найти внука и отомстить семейству, разрушившему его жизнь.

Series rating

7.2
Rate 20 votes
7.5 IMDb
Belgravia List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 March 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 March 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 March 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 April 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 April 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 April 2020
TV series release schedule
