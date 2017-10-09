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Because This Is My First Life season 1 watch online

Because This Is My First Life season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Because This Is My First Life Seasons Season 1
Ibeon Saengeun Cheoeumira 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Because This Is My First Life" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Наша первая жизнь» Юн Джи-хо хочет жить отдельно от своих родителей-консерваторов. Испытывая финансовые трудности, девушка находится в поисках недорогого жилья. Судьба при весьма сомнительных обстоятельствах сталкивает ее с убежденным 38-летним холостяком, который работает в сфере IT-технологий и предпочитает жить в изоляции от людей. Он решает сдать комнату в своей квартире молодой девушке. Так двое одиноких людей оказываются под одной крышей. Разумеется, они сразу сталкиваются со множеством неурядиц и конфликтов на бытовой почве. На фоне их истории развиваются отношения еще двух пар.

Series rating

8.0
Rate 20 votes
8 IMDb

"Because This Is My First Life" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Because This is My First Time Being Thirty
Season 1 Episode 1
9 October 2017
Because This is My First Kiss
Season 1 Episode 2
10 October 2017
Because This is My First Proposal
Season 1 Episode 3
16 October 2017
Because This is My First Marriage
Season 1 Episode 4
17 October 2017
Because This is My First Promise
Season 1 Episode 5
23 October 2017
Because This is ''Our'' First Time
Season 1 Episode 6
24 October 2017
Because This is My First YOLO
Season 1 Episode 7
30 October 2017
Because This is My First Husband
Season 1 Episode 8
31 October 2017
Because This is the First Time I Belong Somewhere
Season 1 Episode 9
6 November 2017
Because This is My First Time Having In-Laws
Season 1 Episode 10
7 November 2017
Because It is the First Time for Today's Ocean
Season 1 Episode 11
13 November 2017
Because This is My First Desire
Season 1 Episode 12
14 November 2017
Because This is My First Time Visiting Your Room
Season 1 Episode 13
20 November 2017
Because This is My First Confession
Season 1 Episode 14
21 November 2017
Because This is My First Intermission
Season 1 Episode 15
27 November 2017
Because This is My First Life
Season 1 Episode 16
28 November 2017
TV series release schedule
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