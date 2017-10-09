В 1 сезоне сериала «Наша первая жизнь» Юн Джи-хо хочет жить отдельно от своих родителей-консерваторов. Испытывая финансовые трудности, девушка находится в поисках недорогого жилья. Судьба при весьма сомнительных обстоятельствах сталкивает ее с убежденным 38-летним холостяком, который работает в сфере IT-технологий и предпочитает жить в изоляции от людей. Он решает сдать комнату в своей квартире молодой девушке. Так двое одиноких людей оказываются под одной крышей. Разумеется, они сразу сталкиваются со множеством неурядиц и конфликтов на бытовой почве. На фоне их истории развиваются отношения еще двух пар.