|Title
|Artist
|Time
|1
|Bay Yanlış Orijinal Jenerik
|Cem Öget
|1:14
|2
|Yanlışlıkla Doğru
|Cem Öget
|2:50
|3
|Sihirli Islık (Slow Versiyon)
|Cem Öget
|3:46
|4
|Sihirli Islık
|Cem Öget
|2:30
|5
|Hayalperest Ezgi
|Cem Öget
|2:23
|6
|Keyfine Bak
|Cem Öget
|3:01
|7
|Bay Yanlış (Komedi)
|Cem Öget
|3:03
|8
|Bay Yanlış Ana Tema (Flamenco Versiyon)
|Cem Öget
|1:49
|9
|Bay Yanlış Ana Tema (Slow Versiyon)
|Cem Öget
|2:30
|10
|Bay Yanlış Ana Tema 1930 (feat. Gizem Altun Çetin, Esra Kaya & Gökçe Göknel)
|Cem Öget / Murat Günes
|1:28
|11
|Geceye Hazır
|Cem Öget
|2:18
|12
|Yanlış Giden Zen
|Cem Öget
|2:17