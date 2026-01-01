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Kinoafisha TV Shows Bay Yanlis Soundtrack

Soundtrack from "Bay Yanlis"

Music from "Bay Yanlis" All info
Bay Yanlış (Orijinal Dizi Müzikleri)
Bay Yanlış (Orijinal Dizi Müzikleri) 12 tracks. Cem Öget
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Title Artist Time
1 Bay Yanlış Orijinal Jenerik Cem Öget 1:14
2 Yanlışlıkla Doğru Cem Öget 2:50
3 Sihirli Islık (Slow Versiyon) Cem Öget 3:46
4 Sihirli Islık Cem Öget 2:30
5 Hayalperest Ezgi Cem Öget 2:23
6 Keyfine Bak Cem Öget 3:01
7 Bay Yanlış (Komedi) Cem Öget 3:03
8 Bay Yanlış Ana Tema (Flamenco Versiyon) Cem Öget 1:49
9 Bay Yanlış Ana Tema (Slow Versiyon) Cem Öget 2:30
10 Bay Yanlış Ana Tema 1930 (feat. Gizem Altun Çetin, Esra Kaya & Gökçe Göknel) Cem Öget / Murat Günes 1:28
11 Geceye Hazır Cem Öget 2:18
12 Yanlış Giden Zen Cem Öget 2:17
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