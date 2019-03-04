Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: Batwoman

  • Vancouver, British Columbia, Canada
  • British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

Studio
8035 Glenwood Drive - 3rd floor, Burnaby, British Columbia, Canada
Filming City
Maple Ridge, British Columbia, Canada
Filming Dates

  • 4 March 2019 - 25 March 2019
  • 4 July 2019 - 7 April 2020
