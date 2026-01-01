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Kinoafisha TV Shows Bates Motel Awards

"Bates Motel" updates

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Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
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