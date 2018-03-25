Chapter Six: Listen with Your Ears, React with Your Face
Season 1 / Episode 629 April 2018
Chapter Seven: Loud, Fast, and Keep Going
Season 1 / Episode 76 May 2018
Chapter Eight: Know Your Truth
Season 1 / Episode 813 May 2018
Episode description
В 1 сезоне 2 серии сериала «Барри» сыщики ведут расследование убийства Райана и представителей чеченской мафии. Они находят камеру, которую оставил Хэнк. Барри и Фукса похищают чеченцы. Джин рассказывает своим подопечным о смерти Райана.
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more
Authorisation by email