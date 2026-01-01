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Kinoafisha TV Shows Barry Awards

"Barry" updates

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Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Television Series, Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2020 Golden Globes, USA 2020
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Series (Half-Hour)
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Winner
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Stunt Performance
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Stunt Performance
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Sound Editing For a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Sound Editing For a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020 Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
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