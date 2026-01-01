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Kinoafisha TV Shows Band of Brothers Awards

"Band of Brothers" updates

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Golden Globes, USA 2002 Golden Globes, USA 2002
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Stunt Coordination
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
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