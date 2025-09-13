Menu
Статьи о сериале «Band of Brothers»
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
С каждым рискуете пропасть на неделю.
6 comments
13 September 2025 13:17
Вы вряд ли знаете, что к этим проектам приложил руку сам Стивен Спилберг: есть даже проект, похожий на «Парк Юрского периода»
Среди них — еще одна история о динозаврах и лучший мини-сериал всех времен.
Write review
6 June 2025 15:42
Не «Игрой престолов» едины: топ-5 практически идеальных сериалов от HBO
Неспроста в топах всех мировых рейтингов по-прежнему остаются самые разные проекты от студии.
2 comments
6 June 2025 10:23
Если вы любите военные драмы, посмотрите этот новый сериал со звездой «Эйфории» — у него уже 100% «свежести» на Rotten Tomatoes
Шоу станет отличной находкой для тех, кто когда-то фанател от «Братьев по оружию».
Write review
2 May 2025 17:09
Рейтинги зашкаливают, зрители строчат положительные отзывы: топ-5 лучших сериалов всех времен по версии IMDb
Среди современных производственных компаний можно насчитать десятки тех, которые смогли создать самые успешные сериалы в истории, — но HBO среди таких остается бессменным лидером.
5 comments
26 April 2025 09:54
Коротко и по делу: лучшие мини-сериалы, которые заслужили стать классикой своего времени (один даже оценил сам Кинг)
От захватывающей военной драмы до пугающего триллера.
Write review
9 April 2025 16:11
«Игра престолов» не вошла в топ-10 сериалов HBO: уступает роскошным драмам и 1 комедии
Неожиданный результат показали исследования зарубежных авторитетных журналов.
Write review
19 March 2025 11:50
Рейтинг 90% и выше: 5 лучших исторических сериалов Netflix (последний видели единицы)
После просмотра хочется погрузиться в эти эпохи хотя бы на неделю.
Write review
16 February 2025 19:34
Лучшее из лучшего: 5 сериалов, рейтинг которых выше, чем все, что вы смотрели до этого
Хайповые шоу уже не потеснят бессмертную классику.
Write review
15 December 2024 08:27
Только 3 сериала соперничают с «Во все тяжкие» в топ-250 лучших шоу мира: 2 документалки и военная драма
Картины, которые вписали свое имя в историю мирового кинематографа.
Write review
16 August 2024 15:00
