Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Azumanga Daioh: The Animation 2002, season 1

Azumanga Daioh: The Animation season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Azumanga Daioh: The Animation Seasons Season 1
Azumanga Daioh 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 April 2002
Production year 2002
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 24 minutes
"Azumanga Daioh: The Animation" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Адзуманга Дайо» действие фокусируется на шести японских школьницах, которые знакомятся друг с другом, будучи девятилетними девочками. Со временем они становятся настоящими подругами и даже впускают в свой круг двух учительниц из своего учебного заведения. Вместе главные героини открывают для себя целый мир неизведанных вещей, пытаются решить важные жизненные проблемы и, конечно, просто получают удовольствие от всего, что происходит вокруг. Однако даже у них иногда случаются проблемы.

Series rating

8.0
Rate 13 votes
8.2 IMDb

"Azumanga Daioh: The Animation" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
A Child High School Student
Season 1 Episode 1
8 April 2002
Osaka's Day
Season 1 Episode 2
15 April 2002
Yukari and Nyamo
Season 1 Episode 3
22 April 2002
Pool, Pool, Pool!
Season 1 Episode 4
29 April 2002
Summer Break
Season 1 Episode 5
6 May 2002
Sports Fest
Season 1 Episode 6
13 May 2002
Culture Fest
Season 1 Episode 7
20 May 2002
New Year's Dream Special
Season 1 Episode 8
27 May 2002
Chiyo-chan's Birthday
Season 1 Episode 9
3 June 2002
We're Second Year Students!
Season 1 Episode 10
10 June 2002
Kagura and Sakaki
Season 1 Episode 11
17 June 2002
Chiyo-chan's Day
Season 1 Episode 12
24 June 2002
Midterm Exams
Season 1 Episode 13
1 July 2002
The Ocean, Summer Kimonos, and a Party!
Season 1 Episode 14
8 July 2002
Sports Fest, Second Year
Season 1 Episode 15
15 July 2002
Culture Fest, Second Year
Season 1 Episode 16
22 July 2002
End of Second Term and Christmas
Season 1 Episode 17
29 July 2002
Yomi's Ordeals
Season 1 Episode 18
5 August 2002
One Spring Night
Season 1 Episode 19
12 August 2002
Third Year
Season 1 Episode 20
19 August 2002
School Trip
Season 1 Episode 21
26 August 2002
Entrance Exams Study Camp!
Season 1 Episode 22
2 September 2002
Last Sports Fest in High School
Season 1 Episode 23
9 September 2002
Yamamayaa
Season 1 Episode 24
16 September 2002
Onwards, Entrance Exams!
Season 1 Episode 25
23 September 2002
Graduation Ceremony
Season 1 Episode 26
30 September 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more