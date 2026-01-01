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Awkward.
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Season 5
Cast and roles
Season 5 Cast of the Series Awkward. (2015)
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"Awkward." cast
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Ashley Rickards
Jenna Hamilton
Beau Mirchoff
Matty McKibben
Jillian Rose Reed
Brett Davern
Jake Rosati
Molly Tarlov
Sadie Saxton
Nikki Deloach
Lacey Hamilton
Greer Grammer
Lissa
Desi Lydic
Valerie Marks
Barret Swatek
Mike Faiola
Brando Eaton
Tru Collins
Evan Williams
Jared Abrahamson
Nolan Gerard Funk
Rachel Melvin
Jonathan Bennett
Evan Crooks
Heather Mazur
Cayden Boyd
Zak Henri
Niko Pepaj
Monty Geer
Marianne Bourg
Wesam Keesh
Erinn Westbrook
Aaron Groben
Brian Ames
Neil Garguilo
Paulina Alvarez
Julia Campbell
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