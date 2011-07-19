Menu
Awkward. All seasons
Awkward.
18+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
MTV
Series rating
6.9
Rate
11
votes
7.5
IMDb
Write review
All seasons of "Awkward."
Season 1
12 episodes
19 July 2011 - 27 September 2011
Season 2
12 episodes
28 June 2012 - 20 September 2012
Season 3
20 episodes
16 April 2013 - 17 December 2013
Season 4
21 episodes
15 April 2014 - 25 November 2014
Season 5
24 episodes
31 August 2015 - 24 May 2016
