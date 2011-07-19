Menu
Production year 2011
Country USA
Episode duration 30 minutes
All seasons of "Awkward."
Awkward. - Season 1 Season 1
12 episodes 19 July 2011 - 27 September 2011
 
Awkward. - Season 2 Season 2
12 episodes 28 June 2012 - 20 September 2012
 
Awkward. - Season 3 Season 3
20 episodes 16 April 2013 - 17 December 2013
 
Awkward. - Season 4 Season 4
21 episodes 15 April 2014 - 25 November 2014
 
Awkward. - Season 5 Season 5
24 episodes 31 August 2015 - 24 May 2016
 
