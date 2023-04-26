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Awkwafina Is Nora from Queens 2020 - 2023, season 3

Awkwafina Is Nora from Queens season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Awkwafina Is Nora from Queens Seasons Season 3
Awkwafina Is Nora from Queens 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 26 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Awkwafina Is Nora from Queens" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Аквафина: Нора из Куинса» Нора и Мелани воссоединяются со школьной подругой и понимают, насколько сильно они изменились и повзрослели за последние несколько лет. Бабушка также встречается лицом к лицу с человеком из своего прошлого. Пытаясь поддержать Эдмунда на прослушивании, Нора случайно сама проходит кастинг и становится актрисой. Девушка не готова к таким разительным переменам. Кроме того, она подозревает, что Маргарет вернулась к своим мошенническим привычкам. Когда машина Норы ломается в Нью-Мехико, она решает бросить все и остаться в этом милом городке. Но весточка из дома заставляет ее передумать.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Awkwafina Is Nora from Queens List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Nightmares
Season 3 Episode 1
26 April 2023
Too Hot to Survive
Season 3 Episode 2
3 May 2023
Love & Order
Season 3 Episode 3
10 May 2023
þetta reddast
Season 3 Episode 4
17 May 2023
Bad Grandma
Season 3 Episode 5
24 May 2023
Car Fished
Season 3 Episode 6
31 May 2023
Awkwafina & Teresa Hsiao
Season 3 Episode 7
7 June 2023
TV series release schedule
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