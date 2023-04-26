В 3-м сезоне сериала «Аквафина: Нора из Куинса» Нора и Мелани воссоединяются со школьной подругой и понимают, насколько сильно они изменились и повзрослели за последние несколько лет. Бабушка также встречается лицом к лицу с человеком из своего прошлого. Пытаясь поддержать Эдмунда на прослушивании, Нора случайно сама проходит кастинг и становится актрисой. Девушка не готова к таким разительным переменам. Кроме того, она подозревает, что Маргарет вернулась к своим мошенническим привычкам. Когда машина Норы ломается в Нью-Мехико, она решает бросить все и остаться в этом милом городке. Но весточка из дома заставляет ее передумать.