|Title
|Artist
|Time
|1
|Base Alarm I
|Ryan Otter
|2:56
|2
|Euphoria
|Ryan Otter
|2:43
|3
|Chaos
|Ryan Otter
|1:27
|4
|Scouting
|Ryan Otter
|3:16
|5
|Driver
|Ryan Otter
|3:26
|6
|Terrain
|Ryan Otter
|2:24
|7
|Groceries
|Ryan Otter
|2:01
|8
|Under the Bear
|Ryan Otter
|1:52
|9
|Ops Talk
|Ryan Otter
|2:02
|10
|Unexpected Guest
|Ryan Otter
|1:35
|11
|Weekend at War
|Ryan Otter
|3:05
|12
|Move Out
|Ryan Otter
|2:10
|13
|Sense
|Ryan Otter
|1:58
|14
|A Word to Mother
|Ryan Otter
|2:05
|15
|War Has Begun
|Ryan Otter
|1:27
|16
|Moscow City
|Ryan Otter
|2:07
|17
|LAB
|Ryan Otter
|2:28
|18
|Alien Face
|Ryan Otter
|1:32
|19
|Fight of the Titans
|Ryan Otter
|2:28
|20
|Avanpost
|Ryan Otter
|1:21
|21
|Base Alarm II
|Ryan Otter
|2:20
|22
|Good Fight of Good Guys
|Ryan Otter
|2:51
|23
|Fire!
|Ryan Otter
|1:07
|24
|Base Attack
|Ryan Otter
|1:49
|25
|The Ship
|Ryan Otter
|3:51
|26
|Destroying the Ship
|Ryan Otter
|2:41
|27
|Children of Enemy
|Ryan Otter
|1:36
|28
|Not Fine
|Ryan Otter
|2:37