|Title
|Artist
|Time
|1
|Everything's A Drum
|Aunty Donna
|1:55
|2
|S.W.A.T.
|Aunty Donna, Rekha Shankar, Tippa Newton
|1:36
|3
|End Credits (Extended Mix)
|Aunty Donna, SUB-human / Thomas Armstrong
|2:22
|4
|Morning Brown
|Aunty Donna
|2:21
|5
|Organ Donor
|Aunty Donna
|1:25
|6
|Aunty Donna's Mega Mash Up
|Aunty Donna, SUB-human
|4:17
|7
|Relatable Rap
|Aunty Donna
|2:53
|8
|Moogie Woogie Boogie
|Aunty Donna
|1:38
|9
|Tiny Man (feat. Broden Kelly)
|Aunty Donna
|2:09
|10
|Trendy Barber
|Aunty Donna / Thomas Armstrong
|2:41