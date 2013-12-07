Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Attack on Titan 2013 - 2023, season 5

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Attack on Titan Seasons Season 5

Shingeki no Kyojin 18+
Title OADs
Season premiere 7 December 2013
Production year 2013
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes

Series rating

9.0
Rate 18 votes
9.1 IMDb
"Attack on Titan" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Ilse's Notebook: Memoirs of a Scout Regiment Member
Season 5 Episode 1
7 December 2013
The Sudden Visitor: The Torturous Curse of Youth
Season 5 Episode 2
14 December 2013
Distress
Season 5 Episode 3
21 December 2013
No Regrets: part 1
Season 5 Episode 4
28 December 2013
No Regrets: part 2
Season 5 Episode 5
4 January 2014
Wall Sina, Goodbye: Part One
Season 5 Episode 6
11 January 2014
Wall Sina, Goodbye: Part Two
Season 5 Episode 7
18 January 2014
Lost in the cruel world
Season 5 Episode 8
25 January 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more