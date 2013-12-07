Menu
Attack on Titan 2013 - 2023, season 5
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
No poster for this film
Attack on Titan
TV Shows
Attack on Titan
Seasons
Season 5
Shingeki no Kyojin
18+
Title
OADs
Season premiere
7 December 2013
Production year
2013
Number of episodes
8
Runtime
3 hours 20 minutes
Series rating
9.0
9.1
IMDb
"Attack on Titan" season 5 list of episodes.
Ilse's Notebook: Memoirs of a Scout Regiment Member
Season 5
Episode 1
7 December 2013
The Sudden Visitor: The Torturous Curse of Youth
Season 5
Episode 2
14 December 2013
Distress
Season 5
Episode 3
21 December 2013
No Regrets: part 1
Season 5
Episode 4
28 December 2013
No Regrets: part 2
Season 5
Episode 5
4 January 2014
Wall Sina, Goodbye: Part One
Season 5
Episode 6
11 January 2014
Wall Sina, Goodbye: Part Two
Season 5
Episode 7
18 January 2014
Lost in the cruel world
Season 5
Episode 8
25 January 2014
