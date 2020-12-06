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Attack on Titan 2013 - 2023 season 4

Attack on Titan season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Attack on Titan Seasons Season 4
Shingeki no Kyojin 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 6 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 30
Runtime 12 hours 30 minutes
"Attack on Titan" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Атака титанов» бойцы и эльдианские солдаты Марли оказывают сопротивление силам Альянса Среднего Востока. Уже четыре года длится война между народами на поле боя неподалеку от форта Слава. После очередного сражения войска возвращаются назад. У Зика появляется новый план, который позволит устранить ошибки, совершенные в начале боевых действий. Райнер вспоминает о своей нелегкой жизни и отчаянной мечте быть марлейским воином. Тем временем Магат пополняет ряды Тибуров. Они осуществляют подготовку к грядущему фестивалю. Эрен вступает в конфронтацию с Райнером.

Series rating

9.1
Rate 21 votes
9.1 IMDb

"Attack on Titan" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Other Side of the Ocean
Season 4 Episode 1
6 December 2020
Midnight Train
Season 4 Episode 2
13 December 2020
The Door of Hope
Season 4 Episode 3
20 December 2020
From One Hand to Another
Season 4 Episode 4
27 December 2020
Declaration of War
Season 4 Episode 5
10 January 2021
The War Hammer Titan
Season 4 Episode 6
17 January 2021
Assault
Season 4 Episode 7
24 January 2021
Assassin's Bullet
Season 4 Episode 8
31 January 2021
Brave Volunteers
Season 4 Episode 9
7 February 2021
A Sound Argument
Season 4 Episode 10
14 February 2021
Counterfeit
Season 4 Episode 11
21 February 2021
Guides
Season 4 Episode 12
28 February 2021
Children of the Forest
Season 4 Episode 13
7 March 2021
Savagery
Season 4 Episode 14
21 March 2021
Sole Salvation
Season 4 Episode 15
21 March 2021
Above and Below
Season 4 Episode 16
28 March 2021
Judgement
Season 4 Episode 17
9 January 2022
Sneak Attack
Season 4 Episode 18
16 January 2022
Two Brothers
Season 4 Episode 19
23 January 2022
Memories of the Future
Season 4 Episode 20
30 January 2022
From You, 2,000 Years Ago
Season 4 Episode 21
6 February 2022
Thaw
Season 4 Episode 22
13 February 2022
Sunset
Season 4 Episode 23
20 February 2022
Pride
Season 4 Episode 24
27 February 2022
Night of the End
Season 4 Episode 25
6 March 2022
Traitor
Season 4 Episode 26
13 March 2022
Retrospective
Season 4 Episode 27
20 March 2022
The Dawn of Humanity
Season 4 Episode 28
3 April 2022
The Final Chapters (Part One)
Season 4 Episode 29
4 March 2023
The Final Chapters (Part Two)
Season 4 Episode 30
5 November 2023
TV series release schedule
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