В 4 сезоне сериала «Атака титанов» бойцы и эльдианские солдаты Марли оказывают сопротивление силам Альянса Среднего Востока. Уже четыре года длится война между народами на поле боя неподалеку от форта Слава. После очередного сражения войска возвращаются назад. У Зика появляется новый план, который позволит устранить ошибки, совершенные в начале боевых действий. Райнер вспоминает о своей нелегкой жизни и отчаянной мечте быть марлейским воином. Тем временем Магат пополняет ряды Тибуров. Они осуществляют подготовку к грядущему фестивалю. Эрен вступает в конфронтацию с Райнером.