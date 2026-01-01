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Ask Laftan Anlamaz
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Season 1
Cast and roles
Season 1 Cast of the Series Ask Laftan Anlamaz (2016)
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Cast and roles
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"Ask Laftan Anlamaz" cast
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Hande Erçel
Hayat
Burak Deniz
Elçin Afacan
Özcan Tekdemir
Zeynep Elçin
Merve Çagiran
Ayse Akin
Alp Akar
Merve Çagiran
İpek
Ahmet Kayakesen
Kimya Gökçe Aytaç
Bülent Emrah Parlak
Tugce Karabacak
Tugce Karabacak
Didem
Ozan Dolunay
Demet Gül
Tuval
Demet Gül
Dilan Çiçek Deniz
Suleyman Felek
Kerem
Cansu Büsra Tuman
Suleyman Felek
Asli Melisa Uzun
Betül Çobanoglu
Derya
Betül Çobanoglu
Feride Çetin
Gamze Topuz
Cem Emüler
Nejat
Cem Emüler
Ayça Eren
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