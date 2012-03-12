Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
TV Shows
Arrow
Filming locations
Filming Dates & Locations
Filming Locations: Arrow
Vancouver, British Columbia, Canada
Coquitlam, British Columbia, Canada
Iconic scenes & Locations
Queen Mansion
Hatley Castle, Royal Roads, Colwood, British Columbia, Canada
Lian Yu
Squamish, British Columbia, Canada
Studio
Vancouver Film Studios, Vancouver, British Columbia, Canada
Filming City
Maple Ridge, British Columbia, Canada
Location of Starling Metro Police Dept
Los Angeles Central Library, Central Library, 630 W 5th St, Los Angeles, CA, United States
Filming Dates
12 March 2012
