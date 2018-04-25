Menu
"Archer" season 9 all episodes
Strange Pilot
Season 9 / Episode 1 25 April 2018
Disheartening Situation
Season 9 / Episode 2 2 May 2018
Different Modes of Preparing Fruit
Season 9 / Episode 3 9 May 2018
A Warrior in Costume
Season 9 / Episode 4 16 May 2018
Strange Doings in the Taboo Groves
Season 9 / Episode 5 23 May 2018
Some Remarks on Cannibalism
Season 9 / Episode 6 30 May 2018
Comparative Wickedness of Civilized and Unenlightened Peoples
Season 9 / Episode 7 6 June 2018
A Discovery
Season 9 / Episode 8 13 June 2018
Episode description

В 9 сезоне 2 серии сериала «Арчер» Пэм, Ланалуакалани и Факс пытаются выжить в джунглях, кишащих змеями и другими тварями. Арчер тем временем должен посадить сломанный самолет, а его мать предлагает Шарлотте стать проституткой в ее отеле.

