|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Title (Animaniacs)
|Animaniacs
|1:10
|2
|Pinky & The Brain
|Animaniacs
|0:41
|3
|Reboot It
|Animaniacs / Wellesley Wild
|2:04
|4
|The Cutening
|Animaniacs
|2:28
|5
|Limbs Fall Off
|Animaniacs / Jordan Cohen
|1:04
|6
|Banana Hammock
|Animaniacs
|1:56
|7
|Be Like Me
|Animaniacs / Wellesley Wild
|1:14
|8
|Bonding
|Animaniacs
|1:38
|9
|The Catch-Up Song
|Animaniacs
|2:05
|10
|Lakes Are Fun
|Animaniacs / Wellesley Wild
|0:59
|11
|Suffragette Song
|Animaniacs
|3:04
|12
|I'm Gonna Eat'cha
|Animaniacs
|1:45
|13
|Rap Battle, Pt. 1
|Animaniacs
|0:43
|14
|Rap Battle, Pt. 2
|Animaniacs
|1:15
|15
|Main Title (Anima-Nyet)
|Animaniacs / Wellesley Wild
|0:41
|16
|Alien Chorus
|Animaniacs
|0:41
|17
|FLOTUS, FLOTUS, What Do You Know About Us?
|Animaniacs
|2:09
|18
|A-Zit
|Animaniacs
|2:41