Animals. 18+
Production year 2016
Country USA
Episode duration 30 minutes
All seasons of "Animals."
Animals. - Season 1 Season 1
10 episodes 5 February 2016 - 8 April 2016
 
Animals. - Season 2 Season 2
10 episodes 17 March 2017 - 19 May 2017
 
Animals. - Season 3 Season 3
10 episodes 3 August 2018 - 5 October 2018
 
