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Kinoafisha TV Shows Angels in America Awards

"Angels in America" updates

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Golden Globes, USA 2004 Golden Globes, USA 2004
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2004 Screen Actors Guild Awards 2004
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
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