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Season 1 Cast of the Series American Horror Stories (2021)
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"American Horror Stories" cast
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Kevin McHale
Cody Fern
Matt Bomer
Dylan McDermott
Rhenzy Feliz
Billie Lourd
Madison Bailey
Gavin Creel
Ronen Rubinstein
Nico Greetham
Sierra McCormick
Aaron Tveit
Miss Benny
Virginia Gardner
Tiffany Dupont
Kaia Gerber
Dyllon Burnside
Charles Melton
Paris Jackson
Naomi Grossman
Vanessa Williams
Blake Shields
Belissa Escobedo
Michael B. Silver
Merrin Dungey
Danny Trejo
Kimberley Drummond
Kyle Red Silverstein
Mercedes Mason
Amy Grabow
Chad James Buchanan
Adrienne Barbeau
Jake Choi
Ashley Martin Carter
John Carroll Lynch
Jamie Brewer
John Brotherton
Dane DiLiegro
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