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Kinoafisha TV Shows American Dad! Awards

"American Dad!" updates

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Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
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