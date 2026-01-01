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Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
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