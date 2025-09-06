Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Altered Carbon
Articles
Статьи о сериале «Altered Carbon»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «Altered Carbon»
All info
Киберпанк — это не только «Бегущий по лезвию»: вот 10 фильмов и сериалов, которые перенесут вас в мир неона и машин
Развитие технологий — бесконечная тема для киноиндустрии.
3 comments
6 September 2025 08:27
Кто-нибудь, дайте им второй шанс: топ-5 закрытых научно-фантастических сериалов, которые заслуживают перезапуск
В то время как другие шоу, уже давно скатившиеся в пропасть, продолжают жить на телевидении, об этих сериалах все уже давно забыли — и зря.
Write review
5 June 2025 17:09
Они мучают поклонников до сих пор: научно-фантастические сериалы, которые закрыли до их логического завершения
Все больше современных шоу предпочитают относительно нормальное завершение истории загадочному финалу, и в этом есть смысл.
1 comment
31 May 2025 09:25
Зрители выбрали 7 сериалов, которые испортили нелепые последние сезоны: №5 культовый в России
«Игра престолов» первая в черном списке.
Write review
19 August 2024 19:15
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree