Kinoafisha
TV Shows
A Young Doctor's Notebook & Other Stories
Articles
Статьи о сериале «A Young Doctor's Notebook & Other Stories»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Статьи о сериале «A Young Doctor's Notebook & Other Stories»
All info
Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать
Зря все сосредоточились лишь на одной картине.
2 comments
21 August 2025 21:40
«Его дух я почувствовал в квартире»: Рэдклифф испытал шок после съемок в сериале по рассказам Булгакова
Зачитывался русским писателем до дыр и всегда мечтал сыграть в экранизации его романов.
Write review
4 April 2025 11:21
Поттер в российской глубинке: наша рецензия на британскую попытку экранизировать Булгакова
Классика в новом прочтении.
Write review
30 January 2025 15:13
