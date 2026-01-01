|Title
|Artist
|Time
|1
|All These Things That I've Done
|Gabriel Mann / Mark Stoermer
|3:45
|2
|Don't You (Forget About Me)
|Gabriel Mann
|4:49
|3
|Be My Katie
|Duvid Swirsky / Gabriel Mann
|4:15
|4
|Rainbow Connection
|Lizzy Greene / Paul Williams
|3:13
|5
|I'm Still Standing
|Allison Miller / Elton John
|4:14
|6
|Lovesong
|Gabriel Mann / Lol Tolhurst
|5:10
|7
|Don't Dream It's Over
|Gabriel Mann / Neil Finn
|3:49
|8
|Downtown
|Piper Rose / Tony Hatch
|3:53
|9
|Unexpected
|Jonah Platt / Kyler England
|3:16
|10
|I Just Don't Think I'll Ever Get Over You
|Colin Hay, Gabriel Mann / Colin James Hay
|5:24