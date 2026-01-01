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Kinoafisha TV Shows Little Voice Soundtrack

Soundtrack from "Little Voice"

Music from "Little Voice" All info
Little Voice: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Little Voice: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 14 tracks. Sara Bareilles, Little Voice Cast, Chris Thile
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Little Voice: Season One, Episodes 1-3 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) - EP
Little Voice: Season One, Episodes 1-3 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) - EP 5 tracks. Little Voice Cast
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Little Voice: Season One, Episode 5 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) - Single
Little Voice: Season One, Episode 5 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) - Single 3 tracks. Little Voice Cast, Chris Thile
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Little Voice (Demos) [From the Apple TV+ Original Series "Little Voice"] - Single
Little Voice (Demos) [From the Apple TV+ Original Series "Little Voice"] - Single 3 tracks. Sara Bareilles
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Little Voice: Season One, Episode 6 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) - Single
Little Voice: Season One, Episode 6 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) - Single 2 tracks. Little Voice Cast
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King of the Lost Boys (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") - Single
King of the Lost Boys (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") - Single 1 track. Little Voice Cast
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Ghost Light (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") - Single
Ghost Light (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") - Single 1 track. Little Voice Cast
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Little Voice (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") - Single
Little Voice (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") - Single 1 track. Sara Bareilles
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Title Artist Time
1 Little Voice (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Sara Bareilles 2:19
2 I Don't Know Anything (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Little Voice Cast / Sara Bareilles 2:36
3 Waiting For My Real Life to Begin (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Little Voice Cast 2:44
4 Coming Back To You (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Little Voice Cast / Sara Bareilles 3:39
5 Valerie (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Little Voice Cast 2:39
6 Dear Hope (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Little Voice Cast / Sara Bareilles 3:53
7 King of the Lost Boys (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Little Voice Cast / Sara Bareilles 4:32
8 In July (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Little Voice Cast / Jack DeBoe 2:27
9 More Love (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Little Voice Cast / Jack Antonoff 3:38
10 Our Way To Fall (feat. Madison Cunningham) [From the Apple TV+ Original Series "Little Voice"] Chris Thile / James McNew 3:55
11 Tell Her (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Little Voice Cast 4:48
12 Simple and True (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Little Voice Cast / Sara Bareilles 3:34
13 Ghost Light (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Little Voice Cast / Sara Bareilles 4:07
14 Little Voice Finale (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice") Little Voice Cast / Sara Bareilles 2:26
Listen to songs from "Little Voice" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Little Voice" in different languages are free for listening online.
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