|Title
|Artist
|Time
|1
|Little Voice (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Sara Bareilles
|2:19
|2
|I Don't Know Anything (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Little Voice Cast / Sara Bareilles
|2:36
|3
|Waiting For My Real Life to Begin (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Little Voice Cast
|2:44
|4
|Coming Back To You (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Little Voice Cast / Sara Bareilles
|3:39
|5
|Valerie (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Little Voice Cast
|2:39
|6
|Dear Hope (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Little Voice Cast / Sara Bareilles
|3:53
|7
|King of the Lost Boys (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Little Voice Cast / Sara Bareilles
|4:32
|8
|In July (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Little Voice Cast / Jack DeBoe
|2:27
|9
|More Love (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Little Voice Cast / Jack Antonoff
|3:38
|10
|Our Way To Fall (feat. Madison Cunningham) [From the Apple TV+ Original Series "Little Voice"]
|Chris Thile / James McNew
|3:55
|11
|Tell Her (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Little Voice Cast
|4:48
|12
|Simple and True (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Little Voice Cast / Sara Bareilles
|3:34
|13
|Ghost Light (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Little Voice Cast / Sara Bareilles
|4:07
|14
|Little Voice Finale (From the Apple TV+ Original Series "Little Voice")
|Little Voice Cast / Sara Bareilles
|2:26