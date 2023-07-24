Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: Wild Cards

  • Vancouver, British Columbia, Canada
  • Langley, British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

Max Mitchell House
21122 12 Avenue, Langley, British Columbia, Canada
Filming City
Maple Ridge, British Columbia, Canada
Filming Dates

  • 24 July 2023 - 25 October 2023
  • 3 September 2024 - 20 December 2024
  • 28 August 2025 - 3 December 2025
  • 24 November 2025 - 16 March 2026
