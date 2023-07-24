Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Wild Cards
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Q&A
Filming Locations: Wild Cards
Vancouver, British Columbia, Canada
Langley, British Columbia, Canada
Iconic scenes & Locations
Max Mitchell House
21122 12 Avenue, Langley, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming City
Maple Ridge, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming Dates
24 July 2023 - 25 October 2023
3 September 2024 - 20 December 2024
28 August 2025 - 3 December 2025
24 November 2025 - 16 March 2026
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree