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Kinoafisha TV Shows Blunt Talk Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Blunt Talk

  • Los Angeles, California, USA
  • Santa Clarita, California, USA

Iconic scenes & Locations

UBS Network Studios - exterior
Los Angeles Center Studios - 450 S. Bixel Street, Downtown, Los Angeles, California, USA
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