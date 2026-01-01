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Season 1 Cast of the Series Hooked (2015)
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"Hooked" cast
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Lauri Untamo
Tommi Eronen
Oskari Autio
Matleena Kuusniemi
Krista Savela
Johannes Brotherus
Jussi Nikkilä
Petra Frey
Santeri Helinheimo Mäntylä
Ilkka Heiskanen
Marjaana Maijala
Konsta Mäkelä
Marja Salo
Anna-Maija Tuokko
Lauri Tilkanen
Antti Virmavirta
Eero Milonoff
Milja Nieminen
Chike Ohanwe
Kreeta Salminen
Joonas Kuokkanen
Nelly Hirst-Gee
Marja-Leena Kouki
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