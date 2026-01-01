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Love on the Spectrum U.S.
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"Love on the Spectrum U.S." updates
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Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Directing for a Reality Program
Winner
Outstanding Casting for a Reality Program
Winner
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Unstructured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Winner
Outstanding Unstructured Reality Program
Winner
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Winner
Outstanding Casting for a Reality Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Directing for a Reality Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Casting for a Reality Program
Nominee
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