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Season 3 Cast of the Series Merlí (2017)
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"Merlí" cast
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Francesc Orella
Merlí Bergeron
Carlos Cuevas
Pol Rubio
David Solans
Bruno Bergeron
Carlota Olcina
Silvana
Pere Ponce
Marta Marco
Candela Antón
Berta Prats
Albert Baró
Joan Capdevila
Elisabet Casanovas
Tània Illa
Júlia Creus
Mònica de Villamore
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