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Kinoafisha TV Shows The Traitors Awards

"The Traitors" updates

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Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Winner
Outstanding Reality Competition Program
Winner
Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Winner
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
 Outstanding Competition Program
Nominee
 Outstanding Directing for a Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Casting for a Reality Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2025 Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
BAFTA Awards 2025 BAFTA Awards 2025
Reality
Nominee
 P&O Cruises Memorable Moment
Nominee
 Entertainment Performance
Nominee
 Entertainment Craft Team
Nominee
BAFTA Awards 2023 BAFTA Awards 2023
P&O Cruises Memorable Moment
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2023 MTV Movie + TV Awards 2023
Best Competition Series
Nominee
 Best Competition Series
Nominee
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