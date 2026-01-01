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Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Winner
Outstanding Reality Competition Program
Winner
Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Winner
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Competition Program
Nominee
Outstanding Directing for a Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Casting for a Reality Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
BAFTA Awards 2025
Reality
Nominee
P&O Cruises Memorable Moment
Nominee
Entertainment Performance
Nominee
Entertainment Craft Team
Nominee
BAFTA Awards 2023
P&O Cruises Memorable Moment
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2023
Best Competition Series
Nominee
Best Competition Series
Nominee
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