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Season 1 Cast of the Series Grave (2004)
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"Grave" cast
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Kjell Bergqvist
Cege Ljung
Cecilia Nilsson
Nina Molander
Göran Ragnerstam
Claes Grimme
Annika Hallin
Jens Hultén
Anna Pettersson
Lena B. Eriksson
Pierre Bourel
Henrik Lundström
Michalis Koutsogiannakis
Peter Engman
Peter Andersson
Janina Berman
Siw Erixon
Ulf Friberg
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