Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
The Eagle: A Crime Odyssey
Seasons
Season 2
Cast and roles
Season 2 Cast of the Series The Eagle: A Crime Odyssey (2005)
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
"The Eagle: A Crime Odyssey" cast
All info
Jens Albinus
Hallgrim Ørn Hallgrimsson
Ghita Nørby
Thea Nellemann
Marina Bouras
Marie Wied
Steen Stig Lommer
Villy Frandsen
Janus Nabil Bakrawi
Nazim Talawi
David Owe
Michael Kristensen
Søren Spanning
Melinda Kinnaman
Morten Lützhøft
Henrik Lykkegaard
Elva Ósk Ólafsdóttir
Tammi Øst
Beate Bille
Trevor Laird
Jeanette Hain
Jens Jørn Spottag
Bjørn Floberg
Hans Alfredson
Ditte Gråbøl
Malou Reymann
Peder Thomas Pedersen
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree