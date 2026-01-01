Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Gåsmamman
Seasons
Season 7
Cast and roles
Season 7 Cast of the Series Gåsmamman (2024)
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
"Gåsmamman" cast
All info
Joel Lützow
Clara Christiansson Drake
Alexandra Rapaport
Sonja Ek
Pamela Cortes Bruna
Ulf Friberg
Arman Fanni
Edvin Ryding
Emil Almén
Shebly Niavarani
Leona Axelsen
Christian Svensson
Lukas Loughran
Miriam Benthe
Malin Persson
Emil Hedayat
Nora Rios
Antti Reini
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree