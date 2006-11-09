Menu
Ohotnik season 1 watch online
18+
Title
Сезон 1
Season premiere
9 November 2006
Production year
2006
Number of episodes
8
Runtime
6 hours 56 minutes
Series rating
6.7
11
votes
6.8
IMDb
"Ohotnik" season 1 list of episodes.
Season 1
1.1 Человек из прошлого | Россомаха
Season 1
Episode 1
9 November 2006
1.2 Человек из прошлого | Россомаха
Season 1
Episode 2
9 November 2006
2.1 Мытищинский маньяк | Беркут
Season 1
Episode 3
9 November 2006
2.2 Мытищинский маньяк | Беркут
Season 1
Episode 4
9 November 2006
3.1 Убийство депутата | Ласка
Season 1
Episode 5
9 November 2006
3.2 Убийство депутата | Ласка
Season 1
Episode 6
9 November 2006
4.1 Возмездие | Медведь
Season 1
Episode 7
9 November 2006
4.2 Возмездие | Медведь
Season 1
Episode 8
9 November 2006
