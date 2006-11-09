Menu
Ohotnik season 1 watch online

Ohotnik season 1 poster
Ohotnik 18+
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 2006
Production year 2006
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Season 1
1.1 Человек из прошлого | Россомаха
Season 1 Episode 1
9 November 2006
1.2 Человек из прошлого | Россомаха
Season 1 Episode 2
9 November 2006
2.1 Мытищинский маньяк | Беркут
Season 1 Episode 3
9 November 2006
2.2 Мытищинский маньяк | Беркут
Season 1 Episode 4
9 November 2006
3.1 Убийство депутата | Ласка
Season 1 Episode 5
9 November 2006
3.2 Убийство депутата | Ласка
Season 1 Episode 6
9 November 2006
4.1 Возмездие | Медведь
Season 1 Episode 7
9 November 2006
4.2 Возмездие | Медведь
Season 1 Episode 8
9 November 2006
