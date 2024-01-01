Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Chelyuskin. Zadanie imperatora season 1 watch online

Chelyuskin. Zadanie imperatora season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chelyuskin. Zadanie imperatora Seasons Season 1
Chelyuskin. Zadanie imperatora 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 44 minutes
"Chelyuskin. Zadanie imperatora" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Челюскин. Задание императора» в 1733 году мореплаватель решил покорить северные просторы в составе легендарной экспедиции по заданию первого российского императора Петра Первого. В настоящее время исследовательская группа под руководством альпиниста Дмитрия Ботова принимает решение повторить маршрут экспедиции, которая открыла Северный морской путь. Преодолевая множество километров, главные герои столкнутся с опасностями тундры и вечной мерзлоты, о которых прекрасно знали первооткрыватели восемнадцатого столетия. Путешественники пройдут тяжелый путь от поселка Хатанги до мыса Челюскин.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Chelyuskin. Zadanie imperatora" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 January 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 January 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 January 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 January 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more