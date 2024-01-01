В 1-м сезоне сериала «Челюскин. Задание императора» в 1733 году мореплаватель решил покорить северные просторы в составе легендарной экспедиции по заданию первого российского императора Петра Первого. В настоящее время исследовательская группа под руководством альпиниста Дмитрия Ботова принимает решение повторить маршрут экспедиции, которая открыла Северный морской путь. Преодолевая множество километров, главные герои столкнутся с опасностями тундры и вечной мерзлоты, о которых прекрасно знали первооткрыватели восемнадцатого столетия. Путешественники пройдут тяжелый путь от поселка Хатанги до мыса Челюскин.