Darkness: Those Who Kill season 4 watch online

Darkness: Those Who Kill season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Darkness: Those Who Kill Seasons Season 4
Den som dræber - Fanget af mørket 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 27 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

7.3
Rate 12 votes
7.5 IMDb

"Darkness: Those Who Kill" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Afsnit 1
Season 4 Episode 1
27 September 2024
Afsnit 2
Season 4 Episode 2
27 September 2024
Afsnit 3
Season 4 Episode 3
27 September 2024
Afsnit 4
Season 4 Episode 4
27 September 2024
Afsnit 5
Season 4 Episode 5
27 September 2024
Afsnit 6
Season 4 Episode 6
27 September 2024
Afsnit 7
Season 4 Episode 7
27 September 2024
Afsnit 8
Season 4 Episode 8
27 September 2024
