Darkness: Those Who Kill season 4 watch online
Kinoafisha
TV Shows
Darkness: Those Who Kill
Seasons
Season 4
Den som dræber - Fanget af mørket
18+
Original title
Season 4
Title
Сезон 4
Season premiere
27 September 2024
Production year
2024
Number of episodes
8
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
7.3
Rate
12
votes
7.5
IMDb
"Darkness: Those Who Kill" season 4 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Afsnit 1
Season 4
Episode 1
27 September 2024
Afsnit 2
Season 4
Episode 2
27 September 2024
Afsnit 3
Season 4
Episode 3
27 September 2024
Afsnit 4
Season 4
Episode 4
27 September 2024
Afsnit 5
Season 4
Episode 5
27 September 2024
Afsnit 6
Season 4
Episode 6
27 September 2024
Afsnit 7
Season 4
Episode 7
27 September 2024
Afsnit 8
Season 4
Episode 8
27 September 2024
TV series release schedule
