Darkness: Those Who Kill season 1 watch online
Den som dræber - Fanget af mørket
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
1 March 2019
Production year
2019
Number of episodes
8
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
7.3
Rate
12
votes
7.5
IMDb
"Darkness: Those Who Kill" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Afsnit 1
Season 1
Episode 1
1 March 2019
Afsnit 2
Season 1
Episode 2
1 March 2019
Afsnit 3
Season 1
Episode 3
8 March 2019
Afsnit 4
Season 1
Episode 4
15 March 2019
Afsnit 5
Season 1
Episode 5
22 March 2019
Afsnit 6
Season 1
Episode 6
29 March 2019
Afsnit 7
Season 1
Episode 7
5 April 2019
Afsnit 8
Season 1
Episode 8
12 April 2019
TV series release schedule
