Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Ekstrasensy. Revansh (2024), season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Q&A
Kinoafisha
TV Shows
Ekstrasensy. Revansh
Seasons
Season 2
Ekstrasensy. Revansh
16+
Title
Сезон 2
Season premiere
24 February 2024
Production year
2024
Number of episodes
18
Runtime
27 hours 0 minute
TV Show rating
4.4
Rate
13
votes
4.7
IMDb
Ekstrasensy. Revansh List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 7
Season 1
Episode 7
24 February 2024
Выпуск 1
Season 2
Episode 1
7 September 2024
Выпуск 2
Season 2
Episode 2
14 September 2024
Выпуск 3
Season 2
Episode 3
21 September 2024
Выпуск 4
Season 2
Episode 4
28 September 2024
Выпуск 5
Season 2
Episode 5
5 October 2024
Выпуск 6
Season 2
Episode 6
12 October 2024
Выпуск 7
Season 2
Episode 7
19 October 2024
Выпуск 8
Season 2
Episode 8
26 October 2024
Выпуск 9
Season 2
Episode 9
2 November 2024
Выпуск 10
Season 2
Episode 10
9 November 2024
Выпуск 11
Season 2
Episode 11
16 November 2024
Выпуск 12
Season 2
Episode 12
23 November 2024
Выпуск 13
Season 2
Episode 13
30 November 2024
Выпуск 14
Season 2
Episode 14
7 December 2024
Выпуск 15
Season 2
Episode 15
14 December 2024
Выпуск 16
Season 2
Episode 16
21 December 2024
Выпуск 17. Финал
Season 2
Episode 17
28 December 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree