Ekstrasensy. Revansh (2024), season 2

Ekstrasensy. Revansh season 2 poster
Ekstrasensy. Revansh 16+
Title Сезон 2
Season premiere 24 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 18
Runtime 27 hours 0 minute

TV Show rating

4.4
Rate 13 votes
4.7 IMDb

Ekstrasensy. Revansh List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
24 February 2024
Выпуск 1
Season 2 Episode 1
7 September 2024
Выпуск 2
Season 2 Episode 2
14 September 2024
Выпуск 3
Season 2 Episode 3
21 September 2024
Выпуск 4
Season 2 Episode 4
28 September 2024
Выпуск 5
Season 2 Episode 5
5 October 2024
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
12 October 2024
Выпуск 7
Season 2 Episode 7
19 October 2024
Выпуск 8
Season 2 Episode 8
26 October 2024
Выпуск 9
Season 2 Episode 9
2 November 2024
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
9 November 2024
Выпуск 11
Season 2 Episode 11
16 November 2024
Выпуск 12
Season 2 Episode 12
23 November 2024
Выпуск 13
Season 2 Episode 13
30 November 2024
Выпуск 14
Season 2 Episode 14
7 December 2024
Выпуск 15
Season 2 Episode 15
14 December 2024
Выпуск 16
Season 2 Episode 16
21 December 2024
Выпуск 17. Финал
Season 2 Episode 17
28 December 2024
