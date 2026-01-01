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Kinoafisha TV Shows Wallander Seasons Season 2 Cast and roles

Season 2 Cast of the Series Wallander (2009)

"Wallander" cast All info
Krister Henriksson
Kurt Wallander
Lena Endre
Lena Endre
Fredrik Gunnarsson
Stina Ekblad
Sverrir Gudnason
Sverrir Gudnason
Nina Zanjani
Mats Bergman
Douglas Johansson
Marianne Mörck
Annika Hallin
Thomas Hanzon
Kirous ja malja
Stefan Sauk
Dejan Čukić
Björn Andrésen
Claes Ljungmark
Sandra Stojiljkovic
Tobias Aspelin
Jens Hultén
Michael Segerström
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